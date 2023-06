Henrikh Mkhitaryan è il grande dubbio di formazione in vista di Manchester City-Inter. Il giocatore armeno è riuscito ad allenarsi nella giornata di ieri insieme ai compagni di squadra ma ora ha solo due giorni per convincere Inzaghi a schierarlo dal 1'. "Il percorso di recupero è stato completato ma potrebbe essere troppo tardi per riconquistare la maglia da titolare nella finale di Champions League col Manchester City, in programma sabato sera a Istanbul - si legge - .

Alla Pinetina resta solo l'allenamento di questa mattina, seguito dal pranzo e dal decollo per la Turchia intorno alle 16.30 da Malpensa (pure il Manchester City raggiungerà oggi la Turchia). Poi ci sarà la rifinitura di domani a Istanbul. Difficile che possa bastare per tornare in campo dal primo minuto dopo oltre tre settimane senza impegni ufficiali".