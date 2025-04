Lautaro Martinez è tornato in gruppo e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di sabato contro il Parma. Si alternerà con Marcus Thuram, per poi ricomporre (come riporta Tuttosport) la ThuLa nella gara contro il Bayern Monaco fin dal 1'.

Campo storicamente difficile il Tardini, l'Inter ci ha vinto 7 volte, pareggiando 6 e perdendo 14 volte. Dal 1' dovrebbero rivedersi Dimarco e Arnautovic, che ieri hanno svolto personalizzato ma oggi dovrebbero tornare a lavorare con il resto del gruppo. Gli assenti per la gara di domani dovrebbero essere ancora Taremi, Zielinski e Dumfries, mentre potrebbe esserci una maglia da titolare a destra per Zalewski. In regia Asllani per Calhanoglu, anche perché l'albanese in Baviera sarà squalificato.