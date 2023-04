Il nome di Roberto De Zerbi sta circolando da qualche settimana per il futuro dell' Inter , ma non solo i nerazzurri osservano il lavoro del tecnico.

"Nel caso in cui Mikel Arteta dovesse ritenere concluso il suo ciclo all’Arsenal con la vittoria in Premier, l’italiano sarebbe nettamente in pole per raccoglierne l’eredità - scrive infatti oggi Tuttosport - Questo però non vuol dire che i dirigenti nerazzurri abbiano intenzione di mollare la presa anche perché - a meno di un miracoloso finale di stagione - Simone Inzaghi è destinato all’addio e, insieme all’allenatore del Brighton e Antonio Conte, sono nel mirino Thiago Motta (soprattutto) e Italiano, in attesa di capire cosa succeda a tre big stimatissimi da Marotta e Ausilio: Allegri, Mourinho e Simeone".