Marcelo Brozovic è un giocatore dal carattere fumantino e di recente più di una volta è incappato in qualche ammonizione per proteste. Ha rischiato anche ieri a Verona, come racconta Tuttosport. "Siccome all’Inter non ci si riesce proprio ad annoiarsi, dopo il raddoppio di Calhanoglu, è andato in scena un singolare siparietto avente come protagonisti Orsato, Inzaghi e Brozovic: l’arbitro ha invitato l’allenatore a far sì che il croato la smettesse di protestare, altrimenti - la minaccia - l’avrebbe cacciato dal campo.

Inzaghi, a sua volta, ha invitato Brozovic a smetterla, altrimenti l’avrebbe cambiato, raccomandandosi ai senatori in campo, in primis Handanovic, di calmare il compagno. E così è stato", riporta il quotidiano.