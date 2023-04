Tuttosport torna sulle voci di mercato riguardanti Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, e l'Inter. Ieri il portiere è stato visto dialogare nel pre-partita con Dario Baccin, vice ds nerazzurro.

Secondo il quotidiano, l'estremo difensore italiano è "già scelto quale sostituto di André Onana nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta per il portiere camerunese (eventualità peraltro molto probabile). I rapporti con l’Empoli e con Giuffrida, procuratore del ragazzo, aiutano a pensare positivo: l’Inter, nella trattativa, sente di giocare in casa anche perché, fatto per nulla secondario, può giocarsi nell’affare pure la carta Satriano".