La prestazione di André Onana è uno dei temi di maggiore attualità dopo Inter-Barcellona. "Se l’alternanza può anche starci, citando le parole di Marotta, è anche vero che all’Inter vengono alternati due portieri che per caratteristiche sono differenti che più differenti non si può - si legge su Tuttosport -. E questo è un aspetto che può mandare un po’ in confusione i compagni della difesa, chiamati pure loro ad alternare i file dei movimenti e delle cose da fare a seconda di chi scende in campo. Tra l’altro, nel secondo tempo alla fine Onana è anche stato protagonista: sull’occasione di Dembelé ci ha messo la mano (esultando poi come se avesse segnato), sul gol annullato a Pedri lui va fuori tempo ma è anche vero che se Ansu Fati (che tocca di mano, da cui il gol annullato) non arrivasse sul pallone forse la palla nemmeno finirebbe al canario, nel finale si è preso un giallo per aver ritardato la ripresa del gioco, ma alla fine è servito".