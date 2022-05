Giornata milanese, quella di ieri, per André Onana. Il camerunese è stato a pranzo con Samuel Eto'o, nel pomeriggio è passato in sede dove ha avuto modo di salutare il tecnico Simone Inzaghi e poi apporre la firma su un quinquennale da tre milioni l'anno. Dal primo luglio sarà ufficialmente interista, nel frattempo ha già girato i video per Inter Media House che verranno diffusi dopo l'ufficialità.