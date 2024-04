Ha fatto molto piacere nell'ambiente nerazzurro la visita di André Onana. Arrivato domenica pomeriggio con un volo di linea a Milano, il camerunese aveva programmato il suo viaggio circa una settimana fa e, come racconta Tuttosport, è tornato ieri sera in Inghilterra con le maglie regalategli da Mkhitaryan, Dumfries e Thuram.

A margine di Inter-Cagliari ha salutato alcuni ex compagni durante il riscaldamento (Barella, Dumfries e Klassen con cui aveva giocato all'Ajax) e ha poi scambiato due chiacchiere in tribuna con Ausilio, Marotta e Infantino. Quindi a fine gara ha salutato anche tutti gli altri negli spogliatoi e in serata ha cenato in un locale milanese con Dilan Zarate, giovane della Primavera interista gestito dallo stesso procuratore del portiere.