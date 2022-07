Finora Marotta e Ausilio hanno messo in fila cinque colpi in entrata: Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e, soprattutto, Lukaku. E le uscite? Per il momento, Di Gregorio riscattato dal Monza (4 milioni), Gravillon dal Reims (3,5 milioni). Prestati Sensi, Radu ed Esposito, hanno salutato Kolarov, Perisic, Caicedo, Ranocchia, Vecino e presto lo faranno pure Sanchez e Vidal. I nerazzurri, però, per dare la svolta e raggiungere l'obiettivo chiesto da Zhang puntano forte sulla cessione di Skriniar al PSG: 70 milioni in arrivo da Parigi.

"Oltre a Skriniar, poi, l’Inter confida di incassare una discreta somma da Pinamonti, cercato da mezza Serie A, ma intenzionato ad accettare la corte dell'Atalanta - conferma Tuttosport -. I bergamaschi hanno messo sul piatto 15 milioni complessivi di bonus, l'Inter punta i 20. Se Skriniar e Pinamonti portassero comunque 85 milioni, a quel punto la dirigenza sarebbe più o meno a quota 77.5. Ma da questa cifra andrebbero ovviamente scalati i costi di Bremer (almeno 30 milioni) e Milenkovic (15), i due obiettivi principali per rinforzare la difesa. L'Inter, soprattutto per quanto concerne Bremer, al di là della concorrenza da scalzare (leggi Juventus), proverà a confezionare un'operazione in prestito con obbligo, ma sulla carta la spesa per i due difensori potrebbe portare il saldo intorno a 32 milioni in attivo. E dunque, potrebbero servire altri 30 milioni per raggiungere il target indicato da Zhang". Secondo TS, in esubero restano i vari Dalbert, Lazaro, Pirola, Salcedo, ma anche Agoume, Mulattieri e soprattutto De Vrij. L'olandese piace a Chelsea e United e potrebbe portare 15-20 milioni.