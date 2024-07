L'identikit del difensore che arriverà all'Inter è stato tracciato da tempo. Negli ultimi giorni, secondo quanto riferisce Tuttosport, i nerazzurri hanno riallacciato i contatti con l'entourage di Mario Hermoso, 29 anni, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Il giocatore ha dato la sua disponibilità, ora tocca a Oaktree fare la scelta strategica anche in considerazione di età e ingaggio. Non solo Hermoso, perché piacciono due argentini: Facundo Medina del Lens e Nicolas Valentini del Boca Juniors. Il quotidiano torinese si sofferma su un colpo in dirittura d'arrivo: si tratta del centrale classe 2006 Alex Perez dal Betis Siviglia. Formula? Prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro.