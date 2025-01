Sarà un derby di Milano all'americana. Oaktree contro RedBird, le due proprietà statunitensi rispettivamente di Inter e Milan. Come ricorda oggi Tuttosport, chi vince oggi alza il primo trofeo dell'attuale gestione, visto che entrambe sono arrivate quando già i predecessori avevano vinto lo scudetto. Altro numero importante è che i due club inseguono la vittoria numero 50 della propria storia in un torneo. L'Inter è a 46, il Milan a 49.

I nerazzurri sono favoriti, in campionato hanno tredici punti in più (40 a 27), e Inzaghi allena una squadra che conosce e con cui ha già vinto, mentre Conceiçao è appena arrivato e ha centrato immediatamente l'accesso alla finale, pur con un successo che il quotidiano definisce "fortunello". Al Milan servirà, si legge, un robusto intervento del Dio del calcio per regalare un ribaltamento del pronostico.