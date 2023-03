Ci vorrà almeno un'altra settimana in più al Milan per trattare rispetto all'area de La Maura, dove i rossoneri vorrebbero costruire il nuovo stadio. Le tre settimane inizialmente richeiste sono scadute ieri, il club - secondo Tuttosport - non ha comunque abbandonato l'iter per l'impianto in condivisione a San Siro con l'Inter.