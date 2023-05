Il Consiglio d'amministrazione dell'Inter di ieri mattina è servito anche a sancire l'insolvenza da parte di Digitalbits, main sponsor dei nerazzurri il cui crollo ha causato al momento un mancato introito da 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Come sottolinea Tuttosport, per la successione c'è sempre in pole Qatar Airways, anche se i negoziati non sono ancora giunti al rettilineo finale.