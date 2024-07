Oltre al nome di Gasiorowski, restano in piedi le alternative in casa Inter per il ruolo di difensore mancino. Secondo Tuttosport sono ancora da considerare nel mazzo Nathan Zézé del Nantes (magari girando ai francesi Stankovic o Radu, visto che ai francesi serve un portiere), Renan dello Zenit e attualmente in prestito all'Internacional.

Entrambi sono valutati 15 milioni di euro e sono quindi molto più che un semplice "rattoppo" per l'infortunio di Buchanan. A Inzaghi andrebbe comunque benissimo anche Ricardo Rodriguez, ma lo svizzero non sembra nei piani di Oaktree: può tornare in ballo solo qualora a fine mercato non ci dovessero essere alternative disponibili.