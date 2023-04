Non è ancora il vero "Big Rom", sebbene ieri abbia avuto anche meno minuti a disposizione per farsi notare. In compenso Romelu Lukaku viene oggi elogiato da Tuttosport per come ha preso la responsabilità di un rigore non banale. "Non parliamo ancora del Big Rom tanto ammirato in epoca Conte, quello che da solo spostava l’esito del campionato e le gerarchie della Serie A, ma quella sfera posata sugli undici metri pesava tantissimo.