Lo stop di Steven Zhang all'arrivo di Francesco Acerbi ha spiazzato Simone Inzaghi . Troppi, per il presidente, i 2,8 milioni al lordo che bisognerebbe versare al giocatore pur senza costi di cartellino, soprattutto in un'estate nella quale l'attivo sul mercato è stato nettamente inferiore al previsto.

Come specifica oggi Tuttosport nel ruolo di vice-De Vrij, se così rimarranno le cose, bisognerà puntare sullo spostamento di Skriniar e Bastoni, oppure su Darmian come avvenuto in pre-campionato. I dirigenti parleranno in queste ore con Zhang, "anche per premiare Inzaghi (primo sponsor di Acerbi) che in questi tempi tormentati è sempre stato un perfetto aziendalista e c’è la sensazione che la partita non sia ancora finita". Oggi, alla fine di Inter-Cremonese, Inzaghi ribadirà la necessità di un difensore.

Non lo sarà, però, nemmeno in vista della prossima annata. "L’idea è di fare “all-in” per provare a vincere lo scudetto soltanto sfiorato nell’ultima stagione, ma c’è la certezza che in ogni caso la proprietà presenterà il conto, il che vorrà dire privarsi di uno o due big proprio al via del mercato, mettendo già in salita l’estate che verrà", riporta il quotidiano.