Il futuro di Nico Paz è diventato un intrigo internazionale. In tanti, si legge su Tuttosport, vorrebbero accaparrarselo. Non solo l'Inter. C'è l'Arsenal, ad esempio, che ha inviato un emissario al Sinigaglia per visionarlo in occasione della gara contro l'Atalanta (in cui il ragazzo ha anche segnato). I gunners sono la squadra più attiva nella corsa a Paz, ma l'Inter ha alzato il pressing da un paio di mesi, anche grazie all'amicizia di vecchia data tra Javier Zanetti e Pablo Paz, padre di Nico, nazionale argentino a Francia '98 insieme a "Pupi".

Zanetti è stato di recente a cena con Pablo Paz e altri due campioni argentini come Samuel e Burdisso, una foto poi finita sui social e che ha infiammato la fantasia dei tifosi su Instagram. Nel frattempo Piero Ausilio si è messo al lavoro, ha incontrato anche il giocatore a un evento benefico della Fundacion Pupi e si è intrattenuto per una prima chiacchierata.

Da capire, però, cosa farà il Real Madrid, che vanta il 50% sulla vendita e l’opzione di recompra a 12 milioni. Difficile che non la eserciti, secondo il quotidiano, sebbene le merengues abbiano diversi elementi sulla trequarti. La situazione potrebbe invece complicarsi qualora Paz dovesse diventare al 100% un giocatore del Como, viste le grandi ambizioni dei lariani e l'obiettivo di arrivare in Europa il prossimo anno.