José Mourinho non sarà il prossimo commissario tecnico del Portogallo. Il pressing della Federcalcio lusitana non ha avuto esito: il successo di Fernando Santos non sarà lo Special One, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. "Almeno per ora le sirene portoghesi sembrano allontanarsi, pur sempre senza cancellare definitivamente l’ipotesi di sedersi su quella panchina in futuro, magari in vista del Mondiale tra quattro anni", scrive il quotidiano.