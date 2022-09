José Mourinho seguirà Inter-Roma da uno sky box, a causa della squalifica rimediata contro l'Atalanta. Finora il tecnico ha perso tre volte su tre contro i nerazzurri, una in Coppa Italia e due in campionato, come ricorda Tuttosport. Al suo ritorno al Meazza è stato applaudito da tutto lo stadio. "Questa volta, però, non ci sarà spazio per i sentimentalismi - si legge - Un destino comune spinge Mourinho e l’Inter a una reazione obbligata dopo le ultime delusioni con Atalanta e Udinese. Sarà uno spareggio molto anticipato sulla possibilità di restare vicini alla vetta".L'accoglienza sarà comunque la stessa di sempre, di grande affetto. Resta invece da capire cosa farà la Curva Nord con Steven Zhang. "Non è scontato che gli ultrà ripropongano la protesta domani a San Siro perché la priorità sarà quella di sostenere la squadra in difficoltà. Meglio evitare di aggiungere altri elementi di tensione".