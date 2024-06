Non è escluso, come riporta oggi Tuttosport, che l'Inter possa piazzare un colpo in attacco durante l'estate. Ma servirà prima vendere, sia per quel che riguarda Arnautovic che per quanto concerne Valentin Carboni, la cui quotazione è schizzata dopo la convocazione in Coppa America.

Dovessero verificarsi queste condizioni, il preferito per un innesto resta il genoano Gudmundsson. L'Inter ha comunque dalla sua il vantaggio di poter aspettare le rassegne continentali, Europeo e Copa America, prima di pianificare con calma gli eventuali accorgimenti.