Dopo l'automatico riscatto di Di Gregorio, scattato con la promozione in massima Serie, l’Inter potrebbe 'incassare' ancora dal club brianzolo: "Galliani vorrebbe tenere con sé anche Pirola, sempre titolare nelle quattro partite che hanno condotta il Monza in A. Anche in questo caso Galliani vanta un diritto di riscatto di 7 milioni, ma vorrebbe avere uno sconto dall’amico Marotta o riaverlo ancora in prestito, per fargli completare il percorso di crescita". Ma non solo: anche sulle colonne del quotidiano torinese rimbalzano i nomi di Stefano Sensi e Andrea Pinamonti.

Sul centrocampista di Urbino, si è già espressa l’Inter che ha già comunicato a Beppe Riso, agente dell'ex Sassuolo, l'intenzione di cedere il classe '95, considerato il peso a bilancio di quasi 15 milioni (14.9). "Per non fare una minusvalenza, l’Inter non può cederlo a meno di questo valore. Una cifra importante per il Monza, che però ha annunciato di voler svolgere un mercato 'pesante' per puntare alla parte sinistra della classifica". Sul tavolo infatti anche il dossier relativo ad Andrea Pinamonti, "nel mirino di Torino e altri club, uno dei giocatori con cui l’Inter conta di fare cassa. Per l’Inter vale 25 milioni (valore a bilancio 12.5). Cifra alta, ma il Monza sembra pronto a mettere sul piatto 15 milioni più bonus per spingersi fino a 20, operazione che, andasse in porto, renderebbe tutti felici".