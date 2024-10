Si sta facendo strada in queste ultime ore l'ipotesi di un acquisto del Monza da parte del colosso americano Gamco. Come riporta oggi Tuttosport, sono già tredici le società di A, B e C che fanno capo a una proprietà nordamericana. Dodici sono statunitensi, una è il Bologna del canadese Joe Saputo.

Quelle a stelle e strisce sono invece l'Atalanta di Pagliuca, la Fiorentina di Commisso, il Genoa di 777 Partners (sebbene in forte crisi), Inter e Milan in mano rispettivamente a Oaktree e RedBird, la Roma dei Friedkin, il Venezia di Niederauer e il Parma di Krause. In B ci sono il Pisa di Knaster e lo Spezia di Platek, a Cesena un consorzio (Sunday Ventures) metà italiano e metà statunitense. Tacopina ha invece in mano la Spal, la LBK Capital la Triestina.