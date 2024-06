Dietrofront immediato del Real Madrid riguardo alla partecipazione al Mondiale per club. Come riporta oggi Tuttosport, qualcuno ha letto nelle parole di Ancelotti una mossa per far valere il proprio peso internazionale in una fase nella quale si stanno discutendo i compensi per le società.

Di certo inizialmente si era parlato di 50 milioni a squadra per la partecipazione e ora si comincia a parlare di 20, meno della metà. La Fifa non sbilancia e la verità potrebbe stare nel mezzo. Bisogna prima chiudere i contratti tv e commerciali. La trattativa da parte dei club la sta portando a vanti l'Eca, il cui presidente Nasser Al Khelaifi è da tempo in rapporti gelidi con Florentino Perez, tanto che il Real è fuori dall'Eca dall'aprile 2021, motivo per cui le merengues potrebbero trattare per conto loro.

In ogni caso la competizione non verrà boicottata da nessuno, questa pare una certezza.