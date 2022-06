Sembra finalmente terminata l'attesa per vedere Henrikh Mkhitaryan con la maglia nerazzurra. Il centrocampista armeno, secondo quanto riportato da Tuttosport, dovrebbe effettuare settimana prossima le visite mediche e la successiva firma sul contratto con l'Inter. Il giocatore è libero a parametro zero dopo l'esperienza con la Roma e la decisione di non rinnovare.