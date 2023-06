Due soli allenamenti prima della trasferta a Istanbul potrebbero non essere sufficienti a Henrikh Mkhitaryan per convincere Simone Inzaghi in vista della partita di sabato contro il Manchester City. Secondo Tuttosport in questo momento è più probabile che il giocatore armeno lasci il posto da titolare a Brozovic in regia, con Calhanoglu mezzala. La sua abilità di palleggio e l'esperienza potranno essere utili a partita in corso. Da domani, poi, Inzaghi dovrebbe ritrovare in gruppo anche Correa.