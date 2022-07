La Juventus punta anche Nikola Milenkovic. Un altro possibile obiettivo dell'Inter (anche se trattenendo Skriniar alcune cose potrebbero cambiare). Secondo Tuttosport, il giocatore costa 15 milioni di euro e ad oggi resta un target per i nerazzurri se le cose dovessero andare in un certo modo. "L'Inter un tentativo lo farà, ma per muoversi avrà bisogno di di incassare: il nome per aprire le danze rimane quello di Pinamonti (valutato fra i 17 e i 20 milioni). Discorso a parte per Skriniar, perché l'Inter, perso Bremer, ragiona sulla possibilità di tenerlo".