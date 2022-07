La cessione di Andrea Pinamonti porterà liquidità alle casse nerazzurre. Ieri è stato trovato l'accordo tra Inter e Salernitana , ma il giocatore ha preso tempo: preferirebbe l' Atalanta , secondo Tuttosport , ma in questo caso andrà trovato un accordo tra le due società.

"I soldi incassati dall’eventuale cessione della giovane punta potrebbero sin da subito essere reinvestiti sul mercato, per evitare un Bremer bis - si legge sul quotidiano -. Il serbo Milenkovic della Fiorentina, nonostante l’eventuale permanenza di Skriniar (per cui ora ci si concentrerà sul rinnovo del contratto), resta sempre un obiettivo sensibile dei vice campioni d’Italia. Ma la sua valutazione di 15-20 milioni di euro impone prima (a meno che Zhang non conceda un extra budget) di vendere prima di acquistare".