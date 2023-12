L'Inter manda un messaggio "a caratteri cubitali" alla Juventus, secondo quanto riportato da Tuttosport nell'analisi della partita contro il Napoli. Un messaggio in realtà rivolto a tutti, dopo la gara del Maradona contro un avversario "rampante e sfortunato".

Non è certo un dettaglio essersi ripresi la vetta, in trasferta, in un big match, dopo una sfida di Champions, con una difesa improvvisata e con due gol dei centrocampisti prima della firma di Thuram.

Azzeccata la scelta di Inzaghi che risponde all'emergenza in difesa, dopo il ko di De Vrij e senza Bastoni e Pavard, inserendo Carlos Augusto come "braccetto" a sinistra, lasciando Dimarco come quinto di centrocampo e Darmian dove già stava giocando, a destra in difesa.