Tra i nodi da sciogliere nel prossimo mercato ci sarà quello legato al futuro del reparto portieri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter sta valutando la posizione di Emil Audero, riscattabile dalla Sampdoria a 6,5 miloni di euro. Le parti potrebbero trovare qualche contropartita, magari tra i giocatori del settore giovanile, per rendere l'operazione a impatto zero, altrimenti si potrebbe pensare a un'occasione dal mercato. Vedi Musso, attualmente separato in casa all'Atalanta. L'argentino potrebbe muoversi in realtà già a gennaio, ma la cessione è complicata perché Gasperini chiede un sostituto all'altezza.

Un altro giocatore che piace molto tra i bergamaschi è Emil Holm, che l'Atalanta riscatterà dallo Spezia per 8,5 milioni di euro. Era già stato valutato prima dell'acquisto di Cuadrado, ma le scelte sul settore esterni dipenderanno anche da come risponderà Buchanan, nonché dall'eventuale cessione di Dumfries.