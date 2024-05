Da oggi Oaktree diventerà il nuovo proprietario dell'Inter. Secondo Tuttosport, si ripartirà con un Marotta che avrà ampio margine di manovra e mani libere nella scelta dei giocatori e dei rinforzi, con un saldo non in pareggio ma addirittura in attivo entro fine settembre per aiutare l'operazione di risanamento.

Non c'è necessità di cedere un big, perché Oaktree non vuole depauperare il valore della rosa, anche se di fronte a offerte importanti i giocatori di alto livello potrebbero essere ceduti (vedi la clausola da 85 milioni di euro per Thuram). Mancano ancora un portiere di riserva (Bento o Martinez), un attaccante con caratteristiche alla Gudmundsson ed eventualmente un difensore centrale con il sogno Buongiorno. Bisognerà quindi fare cassa per avere fondi.

Il bacino da cui pescare parte da Valentin Carboni, che ha una valutazione di 30 milioni di euro. Ma ci sono diversi altri giocatori: i due Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, Filip e Aleksandar Stankovic, Satriano, Agoume, Vanheusden e Radu, più gli Under 21 Oristanio e Zanotti.