In parallelo alle vicende societarie stanno viaggiando i discorsi relativi al mercato della prima squadra. Gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski verranno seguiti dalla ricerca di un portiere, di un difensore centrale (Buongiorno è sempre in cima ai pensieri) e di una punta con caratteristiche mancanti in rosa. Il tutto ovviamente aggiungendo i fondamentali rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro, che andranno però ad appesantire il monte ingaggi.