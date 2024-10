Weston McKennie è atteso oggi dagli esami di rito per una possibile lesione muscolare. Ne scrive Tuttosport, secondo cui è alto il rischio che l'americano salti la sfida contro la Lazio. I bianconeri devono fare a meno di Milik per diverse settimane e Bremer per tutta la stagione, mentre Nico Gonzalez proverà a recuperare per l'Inter, ma per ragioni di cautela potrebbe essere disponibile solo dalla settimana successiva per gli impegni contro Parma e Udinese.

Contro la Lazio mancherà anche Koopmeiners, ma i bianconeri recupereranno Weah, che sta per tornare in gruppo, così come Adzic, già da ieri con i compagni.