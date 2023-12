La sfida del Maradona tra Napoli e Inter sarà anche l'occasione per rivedere Walter Mazzarri sfidare la sua ex squadra. Tuttosport ricorda oggi tra le sue pagine l'esperienza del tecnico di San Vincenzo a Milano, quando con una formazione non paragonabile a quella attuale (Handanovic; Campagnaro, Rolando o Ranocchia e Juan Jesus; Jonathan, Guarin, Cambiasso, Kovacic e Nagatomo e la coppia Palacio-Icardi) conduceva i nerazzurri al quinto posto che si traduceva nei playoff di Europa League.

Un traguardo che TS etichetta con la parola 'scudettino', dato che l'Inter era reduce da una stagione senza coppe, arrivando quinto alle spalle dei 102 punti della Juventus di Conte, della Roma di Garcia, del Napoli di Benitez e Higuain e della Fiorentina di Montella. Il feeling con l'ambiente però faticò a sbocciare, motivo per cui, alle prime difficoltà nella stagione successiva, arrivò l’esonero nella pausa del novembre 2014: fu il primo in carriera per Mazzarri, che aprì così le porte al ritorno di Roberto Mancini.