Potrebbe esserci già oggi un nuovo aggiornamento tra Inter e Genoa per un accordo riguardo alla situazione di Josep Martinez. La valutazione complessiva del giocatore è di 15 milioni di euro, come spiega Tuttosport, e la contropartita tecnica individuata è Oristanio, con i nerazzurri che puntano a cedere il ragazzo per 5-7 millioni mettendo però un diritto di recompra (a un valore anch'esso da stabilire).

Martinez firmerà invece un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Potrebbe già essere l'ultimo colpo importante del mercato in entrata, visto che nel gioco dei doppi ruoli i nerazzurri sono completamente coperti. L'obiettivo del portiere spagnolo sarà quello di ritagliarsi più spazio rispetto a Audro e prendersi i pali da titolare nel 2025/'26.