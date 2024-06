Non solo il portiere da affiancare a Yann Sommer, l'Inter cercherà anche un attaccante, magari parlando ancora col Genoa per Gudmundsson. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui ieri i rossoblu erano impegnati nel definire l'arrivo di Vitinha dall'Olympique Marsiglia, ma tra oggi e domani è possibile un nuovo incontro per trovare la valutazione finale di Josep Martinez, con un'intesa attorno ai 15-16 milioni e una contropartita nell'affare che dovrebbe essere Oristanio, come prima scelta, oppure Satriano in caso di addio di Ekuban.