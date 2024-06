Sarà di circa 15 milioni di euro la valutazione complessiva di Josep Martinez, alla fine delle negoziazioni tra Inter e Genoa. Con una contropartita tecnica in favore dei rossoblu. Così scrive oggi Tuttosport oggi, sottolineando come il preferito dal Grifone sarebbe Gaetano Oristanio, che piace anche al Venezia, ma non è da scartare l'ipotesi Satriano sebbene in un reparto in cui il Genoa si ritiene coperto con Vitinha e Retegui.

Attenzione, si legge ancora sul quotidiano, anche a Zanotti (ma piace molto anche in Svizzera e Germania) e ai fratelli Esposito.