L'arrivo in nerazzurro di Beppe Marotta come dirigente è stato certamente un passo importante nell'era Suning. Oggi Tuttosport sottolinea i meriti dell'ad nerazzurro. "Con la Supercoppa vinta a Riad, per Marotta è il 4° trofeo milanese, dove - almeno a livello italiano - ha già completato la collezione una stagione fa (allo scudetto conquistato da Antonio Conte, si erano aggiunte Coppa Italia e Supercoppa portate in dote da Simone Inzaghi). Un percorso virtuoso che fa da trait-d’union con gli anni bianconeri, in cui Marotta ha messo in fila, prima dell’addio nell’autunno del 2018, sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe di Lega. Una fama di “vincente seriale” sempre più cementata dai risultati".