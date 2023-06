L'Inter è alla ricerca di un attaccante per coprire la possibile uscita di Edin Dzeko e la gara pareggiata l'altro giorno dal Belgio contro l'Austria potrebbe aver dato un segnale in questo senso. Congelata la trattativa Retegui, il primo nome nella lista di Ausilio e Baccin, secondo Tuttosport, è quello di Dodi Lukebakio. Insieme a Lukaku sta portando a casa discreti risultati in nazionale (tre gol in totale nelle prime due gare di qualificazione contro Svezia e Austria). Per la dirigenza è il giocatore in grado di dare un pizzico d'inventiva, di saltare l'uomo, cosa che Correa non sta riuscendo a garantire e che Retegui non ha nelle caratteristiche.

In alternativa piace Balogun, ma l'Arsenal chiede 40 milioni di euro, mentre Lukebakio è in vendita a 10 (l'Herta è retrocesso e il giocatore è in scadenza nel 2024). "Dietro all’Inter sono in fila Fiorentina e Villarreal - per citare i club più titolati - ma, ça va sans dire, la preferenza di Lukebakio va ai nerazzurri e non solo per il feeling che lo lega a Lukaku", riporta il quotidiano.