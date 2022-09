Romelu Lukaku ha ripreso a scaldare i motori. Allenamento personalizzato e la prossima settimana il rientro in gruppo. Tutte le attenzioni, come scrive Tuttosport , saranno per lui in vista di Inter-Roma .

Inzaghi, si legge, "lo riavrà per la sfida con la Roma quando il centravanti sarà sicuramente convocato e giocherà, ma non è dato a sapersi se già dal 1’, anche perché la sua gestione dovrà considerare pure l’imminenza del Mondiale, dove il Belgio ha forse l’ultimo treno per ottenere un grandissimo risultato". Zhang, i dirigenti e Inzaghi "attendono il belga come “Salvatore della patria nerazzurra”. Lukaku però risulta mortifero per gli avversari soltanto se innescato a dovere". A tal proposito sarà fondamentale il feeling con Lautaro ma potrebbe esserlo anche quello con l'unico giocatore che ha qualità negli assist pari a quelle del ceduto Perisic, ovvero Dimarco, "il cui feeling con il belga (non a caso...) è molto alto. Per questo motivo non ci si dovrà sorprendere se Inzaghi, con il ritorno di Lukaku, utilizzerà spesso e volentieri l’azzurro da esterno alto, così da sfruttare la sua abilità nei cross “affettati”: una manna per il belga". Un'altra arma importante potrebbe essere Acerbi, "centrale dai piedi finissimi e già specialista, alla Lazio, nel pescare Immobile in campo aperto un po’ come con Conte era solito fare Stefan De Vrij".