Per Romelu Lukaku , Sassuolo-Inter è la prova del nove. Non una semplice amichevole, ma l'ultimo step per convincere Simone Inzaghi a dargli una maglia da titolare il 4 gennaio col Napoli .

Da qui in avanti per "Big Rom", saranno "sei mesi a tutto gas - come scrive Tuttosport - per convincere pure, qualora ce ne fosse bisogno, che l’Inter ha bisogno di lui, quanto lui dei colori nerazzurri. Sicuramente per certi tipi di discorsi ci sarà tempo, ma solo a suon di gol e prestazioni sul campo, Romelu potrà dimostrarsi ancora una volta leader e trascinatore di una squadra che, parola di Inzaghi, vuole vincere e alzare trofei anche nel 2023".