Henrikh Mkhitaryan è prossimo a diventare un giocatore dell’Inter, che a sua volta ha già reso noto ai giallorossi dell'accordo verbale con l'ancora attuale calciatore giallorosso. L'approdo in quel di Milano per l'armeno sarà siglato dai 2 milioni richiesti e poi da un biennale a a 3,5 milioni a stagione. Non solo Mkhitaryan però perché l'Inter lavora su più e più fronti, non è un caso che Tuttosport preannuncia una settimana caldissima per l’Inter, "considerando che è previsto pure il rinnovo fino al 2024 con Inzaghi" e un incontro con gli agenti di Romelu Lukaku, "il quale vuole tornare all’Inter nonostante il Chelsea abbia appena cambiato proprietà. Il belga continua a inviare segnali ai dirigenti e agli ex compagni ed è fortemente motivato nel raggiungere l’obiettivo. L’unica strada è il prestito e, a corredo, Big Rom dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. Difficilissimo, se non fosse per la volontà del giocatore che ormai ne ha fatta una questione di principio". Lukaku da un lato e Dybala dall'altro, se per il primo la strada verso Milano è in salita, per il secondo sembra essere già tracciata: per l'argentino l'Inter "ha formulato un’offerta di un triennale (con opzione per la stagione successiva) a 7 milioni compresi i bonus. La Joya ha preso nota e ha manifestato la volontà di concentrarsi solo sulla sfida dell’Argentina a Wembley con l’Italia: però tutto fa pensare che il matrimonio si farà".