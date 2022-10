"L’ultimo allungo prima di poter rallentare per qualche metro e cedere il testimone al compagno di staffetta che torna in pista. È la situazione di Edin Dzeko che ha sostituito al meglio Romelu Lukaku , da quando il belga è entrato ai box alla fine di agosto". Lo scrive Tuttosport, che sottolinea l'importanza avuta dal bosniaco in questo periodo di penuria di attaccanti considerando anche il ko di Correa nell'ultima settimana.

Oggi, contro la Salernitana, toccherà ancora al buon Edin, in attesa di rivedere il belga correre sul terreno verde. "L’ultimo gol di una punta interista in casa, tra campionato e Champions, risale alla rete di Dzeko nel derby del 3 settembre scorso - evidenzia TS -. Da quel momento hanno fatto centro solo difensori o centrocampisti (Dimarco, Brozovic, Calhanoglu). Dzeko cercherà di cancellare questa lacuna prima della settimana che riporterà Lukaku in gruppo negli allenamenti alla Pinetina in vista della partita con la Fiorentina. A quel punto Dzeko potrà rifiatare dopo quasi due mesi nei quali ha dovuto raddoppiare gli sforzi, ancora una volta allontanando i limiti dell’età".