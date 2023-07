Romelu Lukaku comincia ad avere fretta. E' rimasto a Londra ad allenarsi a parte, non è salito sul volo per gli Stati Uniti che ha portato il Chelsea in tournée. Fuori dal progetto, "è nella tempesta e confida nella rapidità della Juventus per uscirne il prima possibile e poter ripartire", come scrive Tuttosport.

L'Al-Hilal è in pressing, ha convinto l'avvocato Ledure ma non l'attaccante che vorrebbe restare in Europa "e che vede nell’interessamento del club bianconero la strada migliore (forse l’unica, al momento) per mantenere alto il livello di competitività e ambizioni".