La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku ha subito una frenata. Questo è lo scenario che propone Tuttosport : "Il club nerazzurro non può intavolare una trattativa col Chelsea che non poggi esclusivamente sulla semplice formula del prestito. Dunque l’Inter continua a rimanere nella sua posizione, ovvero non chiude le porte al ritorno di Lukaku - ma da Viale della Liberazione fanno notare come le possibilità di una conclusione positiva siano inferiori al 5% -, ma lo farà solo alle sue condizioni".

Il prestito gratuito, scrive il quotidiano, è ipotesi da scartare. "Le soluzioni possono essere due: ottenere un pagamento per il prestito garantendosi così la copertura dell’ammortamento annuale a bilancio del belga, ovvero circa 23 milioni di euro, cifra ovviamente fuori logica per l’Inter; oppure ottenere un giocatore in cambio, in una sorta di scambio di prestiti. Al di là dei solito big - Bastoni, Skriniar, Barella e Lautaro Martinez -, in casa Inter osservano i movimenti intorno a De Vrij. Il difensore olandese è fra i sacrificabili e per l’Inter ha un valore di 20 milioni circa. Il Chelsea, che ha perso Rudiger e Christensen , cerca un centrale e chissà se non si possa trovare così la quadra: De Vrij al Chelsea a titolo definitivo per pagare il prestito annuale di Lukaku. Poi fra dodici mesi si vedrà".