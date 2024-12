Edoardo Bove sarà il tifoso speciale in tribuna al Franchi oggi per Fiorentina-Udinese delle 18.30. Come riportato da diversi media, infatti, il centrocampista sarà presente allo stadio per assistere alla sfida, dopo l'aritmia che lo ha colpito nel corso dell'ultimo Fiorentina-Inter, lo scorso 1° dicembre.

Il giocatore sta bene e ora sta valutando se e come proseguire nella sua carriera. Nel frattempo oggi riceverà l'abbraccio del Franchi.