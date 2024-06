Differentemente dalle aspettative, i primi giorni di Oaktree sono stati già caldissimi: "il fondo californiano ha dato rapidamente il via libera al passo in avanti per il rinnovo di Lautaro fino al 2029, alle cifre proposte da Beppe Marotta per accontentare il giocatore, dopo il pressing del suo agente Camaño, senza cedere a richieste troppo esose - premette Tuttosport che poi sicuro traccia il solco strategico dei nuovi proprietari nerazzurri -. Lo schema potrebbe ripetersi presto con Barella".

Secondo TS la proprietà statunitense "vuole limare il monte ingaggi, ma ha anche ben chiaro che è indispensabile blindare i nomi più importanti della rosa" per tutelare il patrimonio più significativo. "Il semaforo verde su Lautaro è anche la dimostrazione della forte fiducia dei manager di Oaktree nei confronti di Marotta e degli altri dirigenti nerazzurri" si legge sul quotidiano torinese che del rinnovo di Lautaro, chiuso prima del previsto, parla di eccezione considerata la data del 4 giugno, data in cui è fissata l'assemblea dei soci.

Martedì prossimo è il giorno segnato in rosso sul calendario del club meneghino: "Rappresenterà il vero momento di partenza della nuova Inter con la nomina di presidente e CdA da parte dell’assemblea". E a proposito del consiglio di amministrazione che verrà eletto TS sentenzia: "Potrebbero entrare anche Roberto Meduri e Carlo Ligori oltre a Katherine Ralph e Alejandro Cano". Una volta risolto questo nodo, saranno affrontati gli step successivi, a partire dalla programmazione estiva.