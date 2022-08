La prima sconfitta dell'Inter in campionato, come lo scorso anno, arriva contro la Lazio. Una sconfitta con significati più profondi rispetto a quella della scorsa stagione. La partita di ieri sera all’Olimpico, come analizza l'edizione odierna di Tuttosport, ha reso evidenti i limiti tattici di Simone Inzaghi. Alcuni segnali si erano già intravisti durante il pre-campionato, in cui l’Inter ha vinto soltanto con il Lugano. I nuovi acquisti al momento non hanno dato quel valore aggiunto che i tifosi aspettavano, e Lukaku al momento è lontano parente di quello visto all’opera con l’Inter di Conte. Il belga viene utilizzato in maniera differente dall’ex tecnico della Lazio e ieri coi biancocelesti l’ex Chelsea ha toccato soltanto 6 palloni, senza incidere mai.

Rispetto al 3-1 subito lo scorso anno, questo ko è ancora più amaro poiché sotto il punto di vista tattico la squadra nerazzurra conferma i limiti emersi durante il match col Lecce e con la vittoria sofferta con lo Spezia. Il principale responsabile della debacle, sottolinea Tuttosport, è Simone Inzaghi reo di aver tolto qualità alla manovra preferendo Gagliardini, per schermare Milinkovic, al posto di Calhanoglu, oltre ad aver optato a sostituzioni discutibili come Dumfries, vicinissimo al gol dell’1-2 poco dopo il pareggio siglato da Lautaro Martinez.