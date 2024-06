Si fa molto lunga la lista delle pretendenti per arrivare a Giovanni Leoni, difensore della Sampdoria classe 2006 molto gradito all'Inter. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, però, oltre ai nerazzurri ci sarebbero in corsa diverse altre squadre. Napoli, Torino, Monaco e Tottenham quelle citate oggi dal quotidiano in edicola.