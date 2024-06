La Sampdoria deve sbloccare il mercato in entrata e per farlo si spetta l'incasso dalla cessione di Giovanni Leoni. Secondo Tuttosport, per il talento classe 2006 che piace tanto all'Inter, si prospetta addirittura un'asta internazionale.

Dopo le 12 presenze e un gol nella passata stagione, per il difensore blucerchiato si sono moltiplicati gli interessi in giro per l'Europa. Oltre ai nerazzurri, sulle tracce del centrale dell'Under-19 azzurra ci sono anche Napoli, Torino, Tottenham e Monaco. Oggi il suo cartellino vale 5-6 milioni secondo il quotidiano di Torino.