Marcelo Brozovic non prenderà parte oggi all'allenamento congiunto delle 18.30 contro il Sant'Angelo e la sua presenza a Lecce per la prima di campionato resta in dubbio. "Vista l’importanza del calciatore, le successive partite da disputare e l’incidenza delle stesse (a fine mese c’è Lazio-Inter, il 3 settembre il derby contro il Milan) non verrà rischiato assolutamente nulla", precisa Tuttosport.